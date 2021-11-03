Kremlin Sözcüsü Peskov: Tundra gerçekten yanıyor ama unutmayalım ki California'da da, Türkiye'de de ormanlar yanıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Rusya’nın iklim değişikliğini yeterince ciddiye almadığı' yönündeki eleştirisini reddetti. Peskov, reddederken yaptığı açıklamada Türkiye’yi de örnek gösterdi.

Peskov, Biden'ın Çin ve Rusya'nın iklim değişikliği konusunda liderlik gösteremediği suçlamasıyla ilgili olarak gazetecilere verdiği demeçte, "Katılmıyoruz" dedi ve ekledi:

"Glasgow'daki etkinliğin önemini kesinlikle küçümsemiyoruz, ancak Rusya'nın eylemleri tutarlı, düşünce ürünü ve ciddi."

Salı günü Biden, Putin'e konferansa katılmadığı için, "Tundrası yanıyor - kelimenin tam anlamıyla tundra yanıyor. Ciddi iklim sorunları var ama hiçbir şey yapmaya istekli değil” dedi.

Peskov, “Tundra gerçekten yanıyor. Ama unutmayalım ki California'da da ormanlar yanıyor, Türkiye'de ve diğer ülkelerde de ormanlar yanıyor" yanıtını verdi.

Peskov, Rusya'nın emisyonları azaltmak ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için uzun vadeli planlarla "çok sorumlu" bir şekilde davrandığını söyledi.

Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, COP26 İklim Değişikliği Zirvesi'ne katılmadı.