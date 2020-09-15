Kremlin Sözcüsü Peskov: Navalni'nin sağlığına kavuşmasından memnuniyet duyarız

Basın toplantısında gazetecilerin Navalni ile ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, Rus muhalifin hayatını Omsklu doktorlara borçlu olduğunu söyledi. Peskov, "Eğer bir Rusya vatandaşı iyileşirse, sağlığına kavuşursa elbette herkes bundan memnuniyet duyar. Burada Omsklu doktorlar tarafından kurtarılan bir insan hayatı söz konusu. Berlinli doktorlar tarafından olumsuz sonuçlar ortadan kaldırılırsa ve sağlık durumu iyileştirilirse sadece memnun oluruz" dedi.

"Navalni, her Rusya vatandaşı gibi, ülkeyi terk etmekte ve geri dönmekte özgür"

Navalni'nin iyileştikten sonra Rusya'ya dönme planlarıyla ilgili bir soru karşısında Peskov, "Navalni, her Rusya vatandaşı gibi, ülkeyi terk etmekte ve geri dönmekte özgür" yanıtını verdi.

Peskov'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iyileşip ülkesine döndükten sonra Navalni ile görüşüp görüşmeyeceği de soruldu. Peskov, "Böyle bir görüşme için bir neden görmüyoruz, buna ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz. Bu nedenle, böyle bir görüşmenin olmayacağından eminim" ifadelerini kullandı.

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