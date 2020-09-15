Kremlin Sözcüsü Peskov: Navalni'nin sağlığına kavuşmasından memnuniyet duyarız

Basın toplantısında gazetecilerin Navalni ile ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, Rus muhalifin hayatını Omsklu doktorlara borçlu olduğunu söyledi. Peskov, "Eğer bir Rusya vatandaşı iyileşirse, sağlığına kavuşursa elbette herkes bundan memnuniyet duyar. Burada Omsklu doktorlar tarafından kurtarılan bir insan hayatı söz konusu. Berlinli doktorlar tarafından olumsuz sonuçlar ortadan kaldırılırsa ve sağlık durumu iyileştirilirse sadece memnun oluruz" dedi.
"Navalni, her Rusya vatandaşı gibi, ülkeyi terk etmekte ve geri dönmekte özgür"
Navalni'nin iyileştikten sonra Rusya'ya dönme planlarıyla ilgili bir soru karşısında Peskov, "Navalni, her Rusya vatandaşı gibi, ülkeyi terk etmekte ve geri dönmekte özgür" yanıtını verdi.
Peskov'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iyileşip ülkesine döndükten sonra Navalni ile görüşüp görüşmeyeceği de soruldu. Peskov, "Böyle bir görüşme için bir neden görmüyoruz, buna ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz. Bu nedenle, böyle bir görüşmenin olmayacağından eminim" ifadelerini kullandı.
Uçakta fenalaşmıştı, tedavi için Berlin'e nakledilmişti
Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti.
Berlin'deki Charite Hastanesi 24 Ağustos'ta Navalni'nin zehirlendiğine dair bulgulara rastlanıldığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Rusya İçişleri Bakanlığının Sibirya Federal Bölgesi'ne bağlı Ulaştırma Servisi 27 Ağustos'ta olayla ilgili ön soruşturma başlatmış, ilk edinilen delillerde zehirlenmeye dair bir kanıtın bulunmadığı ifade edilmişti.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de tedavisi devam eden Navalni'nin yapılan testler sonucu sinirlere etki eden Noviçok ailesinden bir kimyasal ile zehirlendiğine dair kesin kanıtlar bulduklarını söylemişti.
Durumu iyi giden Navalni'nin ayağa kalkabildiği belirtilirken, Rus muhalif liderin tedavisi tamamlandıktan sonra ne yapacağı netlik kazanmadı.