Kremlin Sözcüsü Peskov: Kuzey Kore'ye petrol sevkiyatını durdurmak anlamsız

Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye petrol sevkiyatını durdurma önerisini yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın yaptırım politikasının bir parçası olarak Kuzey Kore'ye petrol sevkiyatını askıya almasının anlamsız olduğunu söyledi.

Basın mensuplarının Seul'un önerisine ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore ile ekonomik-ticari işbirliğinin ve bu ülkeye yapılan petrol sevkiyatının çok düşük seviyede olduğunu Çin'de yaptığı açıklamada dahil olmak üzere birçok kez dile getirdi. Bu nedenle, sevkiyatı askıya almayı konuşmak çok da anlamlı değil. Zira önemli bir miktar söz konusu değil" dedi.

'Pyaongyang'ı diyaloğa dahil etmeliyiz'

Peskov, Putin'in Çin'deki açıklamasında Pyongyang'ın provokatif eylemlerini kararlılıkla kınadığını da anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

"Biz, Kuzey Kore'y köşeye sıkıştırma taraftarı değiliz. Pyongyang'ı diyaloğa dahil etmemiz ve sorunu çözme yolu aramamız gerekiyor."