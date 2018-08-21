Kremlin Sözcüsü Peskov: Dörtlü zirve olmayacak; üzerinde anlaşılmamış bir şeyi iptal edemezsiniz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da gerçekleşeceğini söylediği Vladimir Putin, Tayyip Erdoğan, Angela Merkel ve Emmanuel Macron görüşmesinin planlanmamış bir program olduğunu söyledi. "Planlanmamış ve üzerinde anlaşılmamış bir şeyi iptal edemezsiniz" diyen Peskov, ""Böyle bir görüşme olmayacak, zira üzerinde anlaşılmamıştı. Bu nedenle iptal edilen bir şey yok" ifadesini kullandı.

Peskov, öte yandan Türk Lirası'nın değer kaybetmesinin ardından Türkiye'nin Rusya'dan yardım istediği iddialarına yanıt verdi. Peskov, Ankara’nın Moskova’dan yardım talebinde bulunmadığını söyledi. ne ilişkin olarak da konuşan Peskov, "iptal edilmedi ama gerçekleşmeyecek" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in Sputnik'i kaynak gösterdiği haberine göre gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov , Ankara'nın Moskova'dan yardım talep etmediği sorusuna, "Hayır, böyle bir talepten haberdar değilim" diye cevap verdi.

Kremlin Sözcüsü , Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yapılması planlanan üçlü zirvenin hazırlık çalışmalarına da devam edildiğini belirtti.

"Dörtlü zirve iptal edilmedi ama gerçekleştirilmeyecek"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da gerçekleşeceğini söylediği, ancak daha sonra üzerinde anlaşılmadığı için yapılmayacağı söylenen Putin, Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki dörtlü görüşme ile ilgili de konuşan Peskov, "Planlanmamış ve üzerinde anlaşılmamış bir şeyi iptal edemezsiniz" dedi.



Görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Peskov, şöyle devam etti:

"Böyle bir görüşme olmayacak, zira üzerinde anlaşılmamıştı. Bu nedenle iptal edilen bir şey yok.”