Kremlin Sözcüsü: Eşimle ve Erdoğan'la aynı sıklıkta görüşüyorum

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus NTV kanalında katıldığı programda, ‘Eşinizle mi, yoksa Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la mı daha sık görüşebiliyorsunuz’ sorusuna gülümseyerek, “Yaklaşık olarak aynı sıklıkta görüşebiliyoruz. Eşimle önceden de olduğu gibi nadiren görüşüyoruz, belki de bu nedenle duygularımızda soğuma olmuyor” yanıtını verdi.

Sputnik’in aktardığına göre, şakalarına devam eden sunucunun, Peskov’un bıyığından kıl çekerek dilek dileyip dileyemeyeceği sorusuna Kremlin Sözcüsü, ‘bunu sadece eşinin yapabileceğini’ söyledi. “Eşim bunu her zaman yapar” diyen Peskov, Tatyana Navka’nın dilediği tüm dileklerin gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

Peskov’a sorulan sorulardan biri, Kremlin’e giriş yaptığı belgenin geçerlilik süresiyle ilgiliydi. Bu soruya da şakayla karşılık veren Peskov, belgenin süresinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yemin töreninin yapıldığı 7 Mayıs’ta dolduğunu ve şimdi işe geçersiz belgeyle gittiğini itiraf etti ve yine gülümseyerek, “Şimdilik girmeme izin veriyorlar” diye konuştu.

Sunucunun Rusya lideri Vladimir Putin’in kısa bir süre önce kendisi için sarf ettiği ‘bazen öyle bir saçmalıyor ki’ şeklindeki sözlerini sorması üzerine Kremlin Sözcüsü, çok az sayıda kişinin televizyondaki konuşmalarının bizzat Devlet Başkanı tarafından seyredildiğini söyleyerek övünebildiğine dikkat çekti ve yine gülümseyerek, “En yüksek değerlendirme de bu değil mi?” diye sordu.

"Putin rüyalarıma giriyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, şakayla karışık söylemlerine devam ederek, rüyalarında Rusya lideri Vladimir Putin’in her zaman katı biri olarak karşısına çıktığını ve bu nedenle her zaman terler içinde uyandığını söyledi. Peskov, “Çok sert olduğu her zaman rüyalarıma giriyor. Bu tür rüyalardan her zaman terler içinde uyanıyorum” diye konuştu.

Son yıllarda yaptığı işten bıkıp bıkmadığı sorusuna da yanıt veren Peskov, “Hiçbir şekilde kabak tadı vermiyor. Kimi zaman fiziki bakımdan çok zor olsa da, bu öylesine benzersiz bir deneyim ki” ifadelerini kullandı.

Putin’in ‘küresel zaman ve coğrafyada, yer küresi coğrafyasında yaşadığını’ belirten Peskov, “Bu benzersiz bir şey, çünkü sıradan bir insanın çerçevelerinin dışında yer alıyor. Böyle bir şeye kısmen bile müdahil olmak, hayatta sadece bir kez isabet edebilecek süper bir imkân ve bu şansın isabet ettiği kişiye sürekli olarak sevinç yaşatıyor” diye konuştu.