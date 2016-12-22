Kremlin Sözcüsü: Büyükelçi Karlov'a saldırmak Rusya'ya saldırmaktır!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik saldırının Rusya'ya saldırmakla eşdeğer olduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rossiya 24 televizyonuna konuşan Peskov, Karlov'un öldürülmesine ilişkin olarak, "Bir büyükelçiye saldırmak kesinlikle (temsil ettiği) devletin kendisine saldırmaktır" dedi.

Peskov, "Bu korkunç haber herkes tarafından, hepsinden önce de Devlet Başkanı (Vladimir Putin) tarafından gerçek bir trajedi —hem insani bir trajedi hem de devletler arası ilişkiler bakımından bir trajedi- olarak algılandı" diye devam etti.

Peskov'un aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karlov'un öldürülmesinin ardından yaptıkları telefon görüşmesinde "provokasyon olarak niteledikleri bu trajedinin devletler arasındaki ilişkileri bozmasına izin vermeyecekleri konusunda kararlılıklarını ortaya koydu."