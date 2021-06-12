Kremlin Sözcüsü: ABD-Rusya ilişkileri o kadar kötü durumda ki sorunları sadece bir zirve çözebilir

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sadece ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile aynı platformda gözükmek için Cenevre'ye gitmediğini, iki ülke arasındaki kötü ilişkiler "sadece bir zirve ile düzelebileceği için" görüşmeyi kabul ettiğini söyledi.

CNN'e konuşan Peskov, "Putin'inCenevre'ye gitmesinin ana nedeni ülkelerimiz arasındaki kötü ilişkiler. İlişkilerin bulunduğu kritik seviye bir zirve yapılmasını gerektiriyor. Diyalogumuzun daha da kötüleşmesini önlemenin tek yolu bu" dedi.

Peskov, zirvenin iki ülkenin de sıkıntılı bulduğu konuları gündeme getirmesi için iyi bir fırsat olacağını ifade etti. Kremlin Sözcüsü aynı zamanda ABD'yi son 5 ila 7 yıl arasında ülkeler arasındaki tüm diyalogu durdurmakla suçladı.

Putin ve Biden gelecek hafta çarşamba günü bir araya gelecek.

ABD, 2020 seçimlerine müdahalesi, Kırım'daki "insan hakları ihlalleri" ve SolarWinds siber saldırıları nedeniyle Nisan ayında Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uyguladı. Biden, mart ayında Biden'a "katil" dedikten sonra Moskova, ABD Büyükelçisini geri çağırdı.