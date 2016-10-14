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Kremlin: Rusya, Türkiye'ye hava savunma sistemi tedarik edebilir

"Konu, Putin-Erdoğan görüşmesinde gündeme geldi"

14 Ekim 2016 18:15

Kremlin, Rusya'nın Türkiye'ye hava savunma sistemi tedarik edebileceğini açıkladı. Konunun İstanbul'da düzenlenen 23. Dünya Enerji Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı görüşmede gündeme geldiği belirtildi.

Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya'nın Türkiye'ye hava savunma sistemi sevk etmesi ihtimali hakkında "Bu tamamen ticari bir konu ve işbirliğinin çok hassas bir alanı" ifadelerini de kullandı.

İstanbul'da 10 Ekim'de gerçekleştirilen Putin-Erdoğan zirvesinin ardından Kremlin'den gelen ilk açıklamada "iki ülke arasında ortak savunma sistemi kurulması konusunun ele alınmadığı" belirtilmişti. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise dün yaptığı basın toplantısında, görüşmede Rusya ile savunma sanayi alanında işbirliği yapılması konusunda mutabık kalındığını belirtmiş ve bu işbirliğinin detayları üzerinde ilgili birimler tarafından çalışıldığını vurgulamıştı.

 

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