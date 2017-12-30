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Dünya

Kremlin: Rusya Suriye’nin bağımsızlığını koruyacak

İstanbul, 30 Aralık (DHA) – Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl kutlaması için görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Esad’a, Rusya’nın Suriye’nin bağımsızlığını koruma çalışmalarına verdiği desteği sürdüreceğini söy

30 Aralık 2017 19:55

İstanbul, 30 Aralık (DHA) – Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl kutlaması için görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Esad’a, Rusya’nın Suriye’nin bağımsızlığını koruma çalışmalarına verdiği desteği sürdüreceğini söyledi.
Açıklamada, Putin’in, Rusya’nın Suriye’nin toprak bütünlüğünü, devlet egemenliğini ve birliğini korumak için, politik bir çözüm sürecinin geliştirilmesi ve Suriye ulusal ekonomisini yeniden kurma çabalarında her türlü yardımı sürdüreceğini söylediği belirtildi.
Putin önceki günlerde, Rusya’nın Suriye’de bulunan askeri birliklerini geri çekmeye başladığını ancak Hmeymim Hava Üssü ve Tartus’ta bulunan donanma üssünün bölgede kalıcı olacağını duyurmuştu.

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