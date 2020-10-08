Kremlin: Rusya'nın kaos içindeki Kırgızistan'a istikrar getirme yükümlülüğü var

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan genel seçimlerde oy satın alındığına dair iddialar üzerine başlayan protesto gösterilerine Moskova'dan tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya'nın kaos içindeki Kırgızistan'a istikrar getirme yükümlülüğü var" dedi.

Euronews'un aktardığına göre, Kırgızistan'da süren gösterilerle ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkedeki durumu "keşmekeş ve kaos "olarak tanımladı. Peskov, Kırgızistan'da hükûmetin tamamen yıkılmasını önlemek için Rusya'nın güvenlik anlaşmasından doğan yükümlülükleri bulunduğunu belirtti.

Peskov ayrıca Rus Federal Güvenlik Teşkilatı'nın başındaki isim Alexander Bortnikov'un Kırgızistan'ın yeni güvenlik şef vekili olarak atanan Ömürbek Suvanaliyev ile görüştüğünü de doğruladı.

Rusya ve Kırgızistan, toplam altı ülkeden oluşan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (CSTO) üyesi. 7 Ekim 2002 tarihinde Rusya ve Kırgızistan'ın yanı sıra Kazakistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan tarafından kurulan askeri ittifak, bir üye devlete yapılan saldırının tüm üye devletlere yapılmış bir saldırı olarak değerlendirileceği prensibiyle hareket ediyor.

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Bişkek'te olduğu belirtilen Cumhurbaşkanı Ceenbekov, yaşanan olayları siyasi güçlerin seçim sonuçlarını bahane ederek iktidarı ele geçirmek istedikleri şeklinde yorumladı.

Ülkede olaylar kontrolden çıkarken, Ceenbekov'un istifa edip etmeyeceği merak ediliyor.