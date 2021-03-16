Kremlin: Rusya'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısını almaması için bazı ülkelere baskı yapılıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı Sputnik V'yi almaması için diğer ülkelere 'eşi görülmemiş bir baskı uygulandığını' söyledi.

Gazetecilerin ABD'nin Brezilya'yı Sputnik V aşısı aldırmaktan caydırmak için girişimlerde bulunduğu ile ilgili bilgilerin yer aldığı ABD hükümet raporuna ilişkin sorular üzerine Peskov, bu girişimlerin başarıya ulaşamayacağını ifade etti.

Peskov Rusya'nın aşıların siyasi konulara malzeme edilmesine karşı olduğunu söyledi.

ABD'den itiraf gelmişti

2020 Yıllık Raporu'nu yayınlayan ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Küresel İlişkiler Ofisi'nin (OGA), ABD'nin, Rusya, Küba ve Venezüella da dahil çeşitli ülkelerin Amerika kıtasındaki etkisini azaltmak amacıyla diplomatik ilişkilerini kullandığını belirtmişti.

Bakanlık, OGA'nın bölgedeki ülkeleri Rusya, Küba ve Venezuela gibi kötü niyetli ülkelerden yardım almaktan vazgeçirmek için diplomatik güçlerin pekiştirilmesi ve teknik ve insani destek sunulması konularında diğer hükümet kurumlarıyla koordineli bir şekilde hareket ettiğini raporlamış ve OGA'nın Sağlık Ataşesi Ofisi'nin Brezilya'yı Rus Covid-19 aşısını reddetmeye ikna etmek için kullanıldığını, Kübalı doktorların yardımını kabul eden Panama'ya ise ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin teknik desteğinin sunulduğunu bildirmişti.