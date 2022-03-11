Kremlin: Rusya'nın duruşu açıktır, Ukrayna pozisyonumuzu biliyor

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Kremlin, Kiev'le masaya oturulması konusunda, "Rusya'nın duruşu açıktır. Ukrayna, duruşumuzun ne olduğunu biliyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Hiçbir gerçek Rus, Rus olmaktan utanmaz. Utanıyorlarsa gerçek Rus değillerdir" ifadelerini kullandı.

"NATO ülkelerinin Rusya'nın Batı sınırının yakınlarına yığınak yaptığını" belirten Peskov, "Moskova defalarca güvende hissetmediğini söyledi. Batı bize bir cevap vermedi" dedi.

Meta'nın Facebook'ta ve Instagram'da Rusya lideri Vladimir Putin ve Rus askerine yönelik ölüm çağrılarına izin vereceğiyle ilgili habere de değinen Peskov, "Bu haberin doğru olduğuna inanmak istemiyorum. Ancak doğruysa bu şirketin faaliyetlerinin durdurulması gerekir" dedi.