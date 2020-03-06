Kremlin: Rusya ile Türkiye'nin İdlib konusundaki anlaşması Suriye'ye iletilecek

İdlib'de tırmanan gerilimin ardından dün Moskova ve Ankara'nın gerçekleştirdiği İdlib zirvesi 3 maddelik bir mutabakatla sonuçlandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Suriye’ye Moskova ve Ankara arasında İdlib konusunda varılan mutabakatla ilgili bilgi vereceğini ifade etti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya ve Türkiye arasında varılan anlaşmayla ilgili olarak Suriye tarafına bilgi verilip verilmeyeceği sorusuna karşılık Peskov, "Mutlaka verilecek" yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün 6 saatlik bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme sonuda bir ortak bir mutabakat imzalandı.

3 maddelik mutabakatta neler var?

Mutabakata göre, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01’den itibaren durdurulacak. M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak. Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba’dan (Serakib’in 2 km batısı) Ain-Al-Havr’a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak.