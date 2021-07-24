Kremlin: Rusya henüz Taliban'ı yasaklı örgütler listesinden çıkarmayı planlamıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın henüz Taliban’ı yasak örgütler listesinden çıkarmayı planlamadığını söyledi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, Rusya’nın Taliban’ı yasak örgütler listesinden çıkarma olasılığıyla ilgili soruya, “Henüz bu konuda bir yenilik yok. Yeni bir şey olursa size haber veririz” ifadesini kullandı.

“Taliban, Afganistan’da faaliyet gösteren gerçekten de hissedilir ve oldukça büyük bir güç” diyen Peskov, “Afganistan’daki durumun, başta Tacikistan olmak üzere Rusya partnerlerinin sınırlarına tehdit oluşturmaması önemli” diye ekledi.