Kremlin: Rusya dışındaki tüm ülkelerin askerleri, Suriye’de uluslararası hukuka aykırı olarak bulunuyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya dışındaki tüm ülkelerin askerlerinin Suriye’de uluslararası hukuka aykırı olarak bulunduğunu söyledi.

Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 5 ya da 6 Mart’ta görüşmesini umduklarını ifade etti.

Sputnik'in haberine göre; Peskov, liderler arasında gerçekleşecek görüşmenin zor bir görüşme olacağını, ancak ikilinin İdlib’deki durumun istikrara kavuşturulmasına odaklandıklarını teyit ettiğini ifade etti.

Bir TV programında konuşan Peskov, şunları söyledi:

"Bu elbette zor bir görüşme olacak, ancak liderler İdlib’deki durumun istikrara kavuşmasına odaklandıklarını ve Soçi anlaşmalarına bağlılıklarını teyit ediyor. Bu önemli.

Suriye’de meşru hükümetin talebi doğrultusunda meşru olarak askerlerini bulunduran tek ülke Rusya. Tüm diğer ülkeler Suriye’de uluslararası hukuk kuralları ve prensiplerine aykırı olarak bulunuyor."

Peskov, görüşmede öncelikle Soçi anlaşmasının nasıl uygulanacağına dair fikir paylaşımı yapılması ve her iki ülkenin daha önce üstlendiği hangi sorumlukları yerine getirmesi gerektiğinin konuşulmasının beklendiğini kaydetti.