Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ne kadar kazandığını ve mal varlığını açıkladı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , geçen yıl yaklaşık 10 milyon ruble (132 bin dolar) kazandı.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre; Kremlin’in internet sitesinde Rusya Devlet Başkanı Putin’in mal varlığı hakkında açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Putin 2020 yılında yaklaşık 10 milyon ruble kazandı. 2019 yılında elde ettiği kazanç ise 9 bin 726 milyon rubleydi.

Ayrıca 77 metrekare genişliğinde bir apartman dairesine ve 18 metrekarelik bir garaja sahip olduğu belirtilen Putin'in 18 metrekarelik garajı olan 153.7 metrekare genişliğinde bir dairesi de var ve bu daire halihazırda kullanılıyor.

Rus liderin iki GAZ 21M (Volga) otomobili, Niva aracı ve bir Skif otomobil römorku da bulunuyor.

Rus lider 2018 yılında da yaklaşık 8.65 milyon ruble kazandı. 2017 yılı ise 18.7 milyon ruble ile en çok gelir elde ettiği yıl oldu.