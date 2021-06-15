Kremlin: Rusya'daki aşılanma hızından memnun değiliz

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü, “Aşılanmanın hızı muhtemelen hiçbirimizi memnun etmiyordur. Çok daha iyi olabilir” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘her fırsatta aşı yaptırması gereken herkesi derhal gerekli önlemleri alma çağrısı yaptığına’ dikkat çeken Peskov, “Koronavirüs salgınını, daha fazla yayılmasını durdurmanın tek yolu bu. Koronavirüsü yenmenin farklı bir yöntemi bulunmuyor” vurgusu yaptı.

Rusya’da en son tespit edilen vaka sayısı yine 14 binin üzerinde

Rusya Koronavirüs'le mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 14 bin 185 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 13 bin 721 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 3.38 daha fazla olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde Koronavirüs vakalarının toplam sayısının 5 milyon 236 bin 593’e yükseldiği belirtildi.