Kremlin: Rus ordusu ve NATO arasında olası bir temas onarılamaz sonuçlara yol açabilir

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, NATO güçleri ve Rus ordusu arasında herhangi, bir temasın “büyük sonuçları” olacağını söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Polonya’nın Ukrayna’ya NATO barış gücü gönderilmesi teklifiyle ilgili “ Bu son derece pervasız ve tehlikeli bir karar olacaktır” dedi.

Peskov, “Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki olası herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir" ifadeleriyle devam etti.

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