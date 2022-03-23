T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kremlin: Rus ordusu ve NATO arasında olası bir temas onarılamaz sonuçlara yol açabilir

Kremlin Sözcüsü Peskov, Polonya’nın Ukrayna’ya NATO barış gücü gönderilmesi teklifine tepki gösterdi

23 Mart 2022 13:15

T24 Dış Haberler

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, NATO güçleri ve Rus ordusu arasında herhangi, bir temasın “büyük sonuçları” olacağını söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Polonya’nın Ukrayna’ya NATO barış gücü gönderilmesi teklifiyle ilgili “ Bu son derece pervasız ve tehlikeli bir karar olacaktır” dedi.

Peskov, “Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki olası herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir" ifadeleriyle devam etti.

Ayrıntılar geliyor...

rusyaukraynakremlinnato
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24