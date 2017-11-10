Kremlin, Putin ve Erdoğan’ın görüşeceği konuları açıkladı 

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 10 Kasım, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da Soçi’de terörle mücadele ve Suriye’deki durumu görüşecekleri bildirildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “13 Kasım’da Vladimir Putin’in daveti üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi’yi ziyaret edecek. Terörle mücadele ve Suriye\'nin durumu dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası sorunlara ilişkin fikir alışverişi planlanıyor” denildi.

Ayrıca, gündemde ticari ve ekonomik bağların güçlenmesi ve enerji alanındaki işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkilerin de ele alınacağı belirtildi.