T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kremlin, Putin ve Erdoğan’ın görüşeceği konuları açıkladı 

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 10 Kasım, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da Soçi’de terörle mücadele ve Suriye’deki durumu görüşecekleri bildirildi

10 Kasım 2017 18:54

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 10 Kasım, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da Soçi’de terörle mücadele ve Suriye’deki durumu görüşecekleri bildirildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “13 Kasım’da Vladimir Putin’in daveti üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi’yi ziyaret edecek. Terörle mücadele ve Suriye\'nin durumu dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası sorunlara ilişkin fikir alışverişi planlanıyor” denildi. 

Ayrıca, gündemde ticari ve ekonomik bağların güçlenmesi ve enerji alanındaki işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkilerin de ele alınacağı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend Kaçmaz MoskovaKasım DHA Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanınKasımda SoçideSuriyedekiKremlindenKasımda Vladimir PutininTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçiyi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24