Kremlin: Putin ve Erdoğan Suriye'de çözüm için koordinasyonu artırmayı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, Cuma gecesi telefonda bir görüşme yaptı.

Görüşmeye dair Kremlin'den yapılan açıklamada, Suriye konusunun "kapsamlı bir şekilde" alındığı ve her iki liderin de çatışma bölgelerinin kurulmasına yol açan Astana süreci kapsamındaki ortak çabalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.

Kremlin açıklamasında, "Görüşmede ayrıca, Kazakistan başkenti Astana'da Suriye ile ilgili Ekim ayının sonlarına doğru yedinci bir toplantının yapılma ihtimalinin yanı sıra Suriye'deki soruna çözüm bulma çabalarında koordinasyonu artıracak somut meseleler de ele alındı" dedi.

Putin ile Erdoğan, Mayıs ayında yaptıkları görüşmede, Suriye'de dört noktada çatışmasızlık bölgesi kurulması konusunda uzlaşmıştı.

Bunların sonuncusu olan İdlib'teki çatışmasızlık bölgesinin kurulması için Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Türkiye'nin desteğiyle Ekim ayı başında bir operasyon başlatmış ve geçen hafta içinde de Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye asker yollamıştı.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve İran da İdlib'teki çatışmasızlık bölgelerinin garantörü. Rusya'nın da gerekmesi halinde havadan destek vermesi bekleniyor.

Kremlin ayrıca liderlerin "şahsi teması sürdürme" konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Kremlin görüşmeyi, "karşılıklı işbirliğini ve bölgesel ajanda kapsamında etkileşimi artırmayı hedefleyen yapıcı bir konuşma" olarak nitelendirdi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde liderlerin, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

AA'nın haberine göre, Putin ile Erdoğan görüşmesinde iki ülke arasında ticaret, ekonomi ve enerji alanındaki işbirliği de ele alındı ve ikili ticaret hacminin yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,7 artmasından duyulan memnuniyetin dile getirildi.