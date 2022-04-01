Kremlin: Putin ve Erdoğan bugün telefonda görüşecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşeceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sürerken, diplomasi trafiği de devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin ve Erdoğan'ın bugün telefonda konuşacağını açıkladı.

Ukrayna krizi için temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşmüştü.

Görüşmede Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı. Görüşmede Erdoğan, Putin-Zelenski zirvesi için ev sahipliği yapma önerisini yineledi.

Görüşmede, Zelenski'nin Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmesine ev sahipliği yaptığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği bildirildi.