T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kremlin: Putin ve Erdoğan bugün telefonda görüşecek

Erdoğan dün de Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşmüştü

01 Nisan 2022 13:10

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşeceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sürerken, diplomasi trafiği de devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin ve Erdoğan'ın bugün telefonda konuşacağını açıkladı.

Ukrayna krizi için temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşmüştü.

Görüşmede Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı. Görüşmede Erdoğan, Putin-Zelenski zirvesi için ev sahipliği yapma önerisini yineledi.

Görüşmede, Zelenski'nin Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmesine ev sahipliği yaptığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği bildirildi.

erdoğanputintelefonkonuşmarusyaukraynazelenski
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24