Kremlin: Putin ve Erdoğan Berlin'de bir görüşme yapacak

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin'de Libya konulu konferanstan önce bir görüşme yapacağını duyurdu.

Kremlin basın servisinden Rus basınına yapılan açıklamada, Putin ile Erdoğan arasında Berlin'deki konferanstan önce bir görüşme planlandığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin ziyareti öncesi yaptığı açıklamalarda konferansta Putin ile İdlib konusunda görüşeceğini belirtmişti. Erdoğan, "Pazar günü Berlin'de olacağız ve Sayın Putin de Berlin'de olacak. Sayın Putin ile bu konuları etraflıca görüşeceğiz. Aksi takdirde şu anda İdlib'teki gelişmeler ne yazık ki sıkıntı verici" demişti.

Konferansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Britanya Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame ile Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileri katılıyor.

Çin'den Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dışişleri Çalışma Komitesi Ofisi Başkanı Yang Cieçı'nın katılım sağlayacağı konferansta Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) de Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan temsil edecek.