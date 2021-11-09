Kremlin: Putin ve CIA Direktörü, bölgesel çatışmalar üzerine konuştu

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta Moskova'da ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile bölgesel çatışmalar ve ikili ilişkilerdeki kriz üzerine konuştuğunu belirtti.

CIA Direktörü, geçen hafta Moskova'ya nadir ziyaretlerinden birini gerçekleştirmişti. ABD Moskova Büyükelçiliği'nden yetkililer, ziyaretin ABD Başkanı Joe Biden'ın talebiyle gerçekleştiğini ifade etti.

CNN, Burns'ün Rusya'yı Ukrayna sınır yakınlarında yaptığı asker yığınağının olası sonuçları konusunda uyarması için Moskova'ya gönderildiğini iddia etmişti. Haberde Burns'ün Rusya'daki temaslarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

Kremlin'den pazartesi günü yapılan açıklamada Putin ve Burns'ün ikili ilişkiler, bölgesel çatışmalar ve diplomatik ilişkilerdeki kriz üzerine konuştuğu belirtildi. Açıklamada başka detay sunulmadı.

Mayıs ayında Rusya, ABD'yi "dost olmayan devlet" ilan etmişti. Burns, 2005 ile 2008 yılları arasında ABD'nin Rusya büyükelçisiydi.