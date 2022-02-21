Kremlin: Putin, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıyan bir kararname imzalayacak

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa ve Almanya liderlerine, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimler olan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyet tanıdığını bildiren bir kararname imzalayacağını bildirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Yakın gelecekte, Rusya Devlet Başkanı kararnameyi imzalayacak" denildi.

Kremlin'in aktardığına göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Putin'in kararına yönelik "hayal kırıklıklarını" dile getirdi.

Scholz, bugün daha önce yaptığı açıklamada, Putin'in bu adımı atması durumunda 2015 Minsk Barış Anlaşması'nı ihlal etmiş olacağını söylemişti.

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Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçı yönetimler Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından "tanınmak" için çağrıda bulunmuştu.