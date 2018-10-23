Kremlin: Putin, Trump'la görüşmeye hazır ama özel bir hazırlık yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’li mevkidaşı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu ama bu yönde özel hazırlıkların yapılmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, Trump ile Putin arasında zirvenin yapılabileceği açıklamasını değerlendiren Peskov, "Hazırlıklar yapılmıyor. Putin, hazır olduğunu defalarca dile getirdi" dedi.

Bolton, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile görüşmenin ardından, iki ülke liderleri arasında yeni görüşme olasılığını değerlendirdiklerini söylemişti.