T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kremlin: Putin, Trump'la görüşmeye hazır ama özel bir hazırlık yok

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump ile Putin arasında bir görüşme gerçekleşebileceğini söylemişti

23 Ekim 2018 04:27

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’li mevkidaşı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu ama bu yönde özel hazırlıkların yapılmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, Trump ile Putin arasında zirvenin yapılabileceği açıklamasını değerlendiren Peskov, "Hazırlıklar yapılmıyor. Putin, hazır olduğunu defalarca dile getirdi" dedi.

Bolton, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile görüşmenin ardından, iki ülke liderleri arasında yeni görüşme olasılığını değerlendirdiklerini söylemişti.

 

ETİKETLER

trumpputinkremlinabdrusyaboltanpeskov
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24