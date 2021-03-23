Kremlin: Putin Koronavirüs aşısını kameralar önünde olmayacak, hangi aşıyı olduğu açıklanmayacak

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün Koronavirüs'e karşı aşı olacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamuoyu önünde aşı olmayacağına ve hangi aşıyı olduğunun açıklanmayacağını söyledi.

CNN'de yer alan habere göre, gazetecilerle konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in bugün gün sonunda aşı olabileceğini söyledi. Pek çok dünya liderinin aksine Putin'in kameralar önünde aşı olmayacağını söyleyen Peskov, "Putin kameralar önünde aşı olmaktan hoşlanmıyor, bize güvenmeniz gerekecek" dedi.

Putin'in insanları aşı olmaya teşvik etmek için kameralar önünde aşı olmaya neden sıcak bakmadığını anlatan Peskov "Başkan, aşıyla ve üretimiyle ilgili çok sayıda etkinlikle, toplantıda açıklamalarda bulundu. Yani Başkan, aşıya teşvik etmek için çok çalıştı. Kameralar önünde aşı olmaktan ise hoşlanmıyor" dedi.

Peskov, Putin'in hangi aşıyı olacağının da açıklanmayacağını söyledi ancak Rusya'da onaylanan Sputnik V, EpiVacCorona ya da CoviVac olacağını söyledi.