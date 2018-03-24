Kremlin: Putin kırmızı çizgilerini kimseye çiğnetmez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya'nın dış politikasının tutarlı ve yapıcı olmaya devam ettiğini, ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin ulusal çıkarlarına ilişkin kırmızı çizgileri kimsenin geçmesine izin vermeyeceği" açıklamasında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mir 24 televizyonuna açıklamalar yaptı.

“Muhatabımız ülkelerin hazır olduğu kadar bu ilişkileri geliştirmeye hazırız”

Peskov şunları söyledi:

"Uluslararası gündem oldukça sıcak, Rusya için oldukça elverişsiz. Putin'in dış politikası ki, ülkenin dış politikasını o belirliyor, tutarlı, yapıcı ve tüm ülkelerle iyi ilişkileri kurmaya yönelik. Başkanın söylediği gibi, muhatabımız ülkelerin hazır olduğu kadar bu ilişkileri geliştirmeye hazırız."

“Liderleri etrafında birleşen Rus halkının tam desteğiyle”

"Ayrıca herkes biliyor ki, Başkanımız kimsenin Rusya'nın ulusal çıkarlarına dair kırmızı çizgileri geçmesine izin vermez'' vurgusu yapan Kremlin sözcüsü, Putin'in oyların yüzde 76.69'unu alarak kazandığı 18 Mart seçimlerinin sonuçlarına atıfla şöyle devam etti:

''Bu konuda, liderleri etrafında birleşen Rusların tamamen baskın desteği de hissediliyor."

“Yaptırımlar, AEB’deki entegrasyon süreçlerini engellemez”

Peskov, Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üzerindeki olası etkilerini de değerlendirdi:

''Elbette diğer ülkelerin yaptırımlarına maruz kalan Rusya'nın 'yaptırım alışverişine girmesinin', entegrasyon süreçleri üzerindeki belli olumsuz etkileri var. Ama olumsuz bağlamda belirleyici bir etkiye sahip olamaz. Mevcut durumda biz başta AEB’de olmak üzere entegrasyon süreçlerinde olumlu hareketliliği gözlemliyoruz.''

Putin'in önceliği: Eski Sovyet topraklarında entegrasyon

Eski Sovyetler Birliği topraklarındaki entegrasyonun Putin için öncelikli olduğunu aktaran Peskov, ''Entegrasyon süreçleri genişliyor ve bu, Başkan Putin için dış politikasının bir numaralı değişmezi. Kendisi eski Sovyetler Birliği alanındaki entegrasyon süreçlerinin gelişmeye devam etmesinin katı bir taraftarı'' dedi.

“Trump’ın Putin’e telefonu aralarındaki ilişkileri karakterize ediyor”

ABD Başkanı Donald Trump'ın dördüncü kez devlet başkanı seçilen Putin'i tebrik etmek için telefonla aramasını da değerlendiren Kremlin Sözcüsü, bu görüşmenin öncelikle protokol anlamını taşıdığını söyleyip şöyle devam etti:

''Başkan Trump, Putin'i yeni dönem için daha seçilmesi sebebiyle tebrik etti. Bu elbette önemli ve birçok açıdan, iki öncü ülkenin liderleri olarak aralarında henüz oluşum aşamasında olan ilişkileri karakterize ediyor.'

“İki liderin görüşmeleri sürdürmesine dünyanın ihtiyacı var”

Her iki liderin kişisel görüşmeleri sürdürme ihtiyacı olduğunu bildiğini aktaran Peskov, ''Bunun için bölgesel çatışmalar ve stratejik güvenlik, küresel güvenlik, silahsızlanma gibi çerçeve sorunlar, Suriye ve Kuzey Kore gibi birçok sebep var'' dedi.

“Lavrov ile Pompeo'ya talimat”

Kişisel görüşmeler olmadan küresel sorunların çözümünün mümkün olmadığını belirten Peskov, şunları söyledi:

''İki lder de bunu çok iyi anlıyor. Dolayısıyla görüşme olasılıklarını görüşmeye ve her iki ülkenin dışişleri bakanları Sergey Lavrov ile Mike Pompeo’yu iletişime geçip bu konuyu görüşme talimatı vermeye hazır olduklarını dile getirdiler.''