Kremlin: Putin ile Lukaşenko, önümüzdeki günlerde Moskova'da bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Lukaşenko, görüşme sırasında önümüzdeki günlerde Moskova'da bir araya gelme kararı aldı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, iki lider, Rusya-Belarus birliğinin güçlendirilmesi ve tüm alanlarda karşılıklı çıkara dayalı işbirliğini pekiştirme niyetini teyit etti.

Putin, 66 yaşına giren Lukaşenko'yu tebrik etti.

Putin ile Lukaşenko arasındaki telefon görüşmesinin ardından Sputnik'e konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin buluşacağı tarihin henüz belli olmadığını belirtti.