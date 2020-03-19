Kremlin: Putin, günün her saati Koronavirüs'ten korunuyor

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "günün her saati yeni tip Koronavirüs'ten (Kovid-19) korunduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Putin'in katıldığı etkinliklerde bulunan tüm Kremlin çalışanlarına Koronavirüs testi yapılıyor.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Başkanı Korovirüs'ten ve diğer hastalıklardan korumak için günün her saati gereken her şey yapılıyor" dedi.

Peskov, "Devlet Başkanı'nın günlük programı kamuya açık. Bu program sağlığının iyi durumda olduğunun kanıtı" diye konuştu.

Kremlin Sözüsü daha önce Putin'e test yapılıp yapmadığını söylemeyi reddetmiş, ancak Rusya liderinin durumunun "çok çok iyi" olduğunu söylemişti.

Kremlin, kendini iyi hissetmeyen gazetecilere basın toplantısına katılmama çağrısında bulundu.

Putin, geçen günlerde 2014 yılında Ukrayna'dan ilhak edilen Kırım'ı ziyaret etmişti. Geziye katılmak isteyen gazetecilere önceden Koronavirüs testi yaptırma şartı koşulmuştu.

Rusya hükûmeti şu ana kadar 116 bin Koronavirüs testi yapıldığını ve sadece 114'ünün pozitif sonuç verdiğini açıkladı. Moscow Times'a konuşan yetkililer bu kararın tam olarak gerçeği yansıtmayabileceğini ifade etti. Rusya'da bugün Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm yaşandı.