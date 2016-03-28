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Dünya
Deutsche Welle

Kremlin: Putin, Elton John ile buluşabilir

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünyaca ünlü İngiliz pop sanatçısı Elton John ile bir araya gelebileceğini duyurdu. Rus lider Vladimir Putin Eylül ayında Elton John ile bir telefon görüşmesi yapmıştı.

28 Mart 2016 21:06


Putin bu görüşmede sanatçının talep etmesi halinde Rusya'daki eşcinsellerin haklarıyla ilgili kaygılarını görüşmek için kendisiyle bir araya gelmeye hazır olduğunu söylemişti.

Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov bu görüşmeye atfen “Birkaç ay önce telefonla konuştuklarında Elton John'un Moskova'daki ziyareti sırasında buluşma noktasında mutabık kaldılar” diye konuştu. Telekonferansla gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov “Eğer Elton John'un kalış tarihleri ve devlet başkanının çalışma takvimi izin verirse, böyle bir buluşmanın yapılması dışarıda tutulamaz” diye konuştu.

Bilet fiyatları 1000 doları geçti

69 yaşındaki Elton John 30 Mayıs'ta dünya turnesinin bir parçası olarak Moskova'da lüks bir alışveriş ve eğlence merkezinde konser verecek. Dünyaca ünlü sanatçının bundan önce de Rusya'nın en büyük ikinci kenti ve Putin'in doğum yeri St. Petersburg'da bir konser vermesi bekleniyor. Elton John'un konser biletlerinin Rusya'da 88 bin rubleden (1287 dolar) alıcı bulduğu belirtiliyor.

Batılı ülkeler ve insan haklar örgütleri Rusya'yı eşcinsellere yönelik tutumu nedeniyle eleştiriyor. Elton John daha önce yaptığı açıklamalarda Rusya'da 2013 yılında çıkarılan ve "gençler arasında eşcinsel propaganda yapmayı yasaklayan" tartışmalı yasayı eleştirmişti. Elton John 2014 yılında İngiltere'de eşcinsel evliliklerin yasal hale gelmesiyle birlikte, sevgilisi David Furnish ile evlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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