Kremlin: Putin'e yaptırım uygulamak, ABD-Rusya ilişkilerini koparmak demektir

T24 Dış Haberler

Kremlin, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulamasının ilişkilerin koparılmasına eş değer olacağını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD Senatosu'ndaki Demokratların kaleme aldığı yaptırım paketini "çok olumsuz bulduklarını" belirtti ve paketin Moskova'ya baskı yapılmasını hedeflediği değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, ABD'nin Putin'e yaptırım kararı almasının, ABD-Rusya ilişkilerini koparmaya eş değer olacağını belirtti.

Peskov, Rusya'nın bu hafta ABD ile yaptığı görüşmelerin "başarısız" olduğunu belirtti ve temel konularda anlaşmazlıklar olduğunu vurguladı.

Bu hafta kurulan Rusya-Batı temaslarında bazı pozitif 'nüanslar' olduğunu belirten Peskov, "Biz nüans değil, somut sonuç arıyoruz" diye konuştu.

Washington, geçen hafta yapığı açıklamalarda Rusya'nın taleplerini kabul edemeyeceklerini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, krizin diplomatik yollarla çözülmesini tercih edeceklerini belirtirken Başkan Joe Biden, Ukrayna'nın işgal edilmesinin Rusya için ciddi sonuçları olacağını belirtmişti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.