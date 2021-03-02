Kremlin: Putin'e yaptığı Clubhouse teklifinden sonra Musk’la temas kuramadık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ’le Clubhouse üzerinden konuşma teklifi yaptıktan sonra Tesla ve Space X CEO’su Elon Musk ’la temas kuramadıklarını ifade etti.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, gazetecilere konuşan Peskov, “Sanırım teklifin detaylarını öğrenmeye yönelik soru yönelttiğimize bir yanlış anlaşılma oldu. Ya da konunun Musk’la bir ilgisi yok. Hiçbir yanıt alamadık” ifadelerini kullandı.

Peskov, büyük ihtimalle konunun kapandığını ekledi.

Amerikalı girişimci ve milyarder Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e resmi Twitter hesabı üzerinden iki dilde hitap ederek, gitgide daha popüler hale gelen sesli sohbet uygulaması Clubhouse'a davet etmişti.