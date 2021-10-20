Kremlin: Putin, Cop26'ya katılmayacak

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kasım ayında Glasgow’da gerçekleşecek Cop26 iklim zirvesine katılmayacağını duyurdu.

BBC’de yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Cop26’ya katılmayacağını açıkladı ancak gerekçe söylemedi.

Peskov, iklim krizinin Rusya dış politikasıdaki en önemli önceliklerden biri olduğunu da söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şİ Cinping’in de Cop26’ya katılması beklenmiyor.

Dünya liderlerinin bir araya gelerek iklim krizine karşı atılması gereken adımları görüşeceği Cop26, 31 Ekim-12 Kasım arasında gerçekleşecek.