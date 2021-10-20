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Dünya

Kremlin: Putin, Cop26'ya katılmayacak

Cop26, 31 Ekim-12 Kasım arasında gerçekleşecek

20 Ekim 2021 15:15

Kremlin,  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kasım ayında Glasgow’da gerçekleşecek Cop26 iklim zirvesine katılmayacağını duyurdu.

BBC’de yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Cop26’ya katılmayacağını açıkladı ancak gerekçe söylemedi.

Peskov, iklim krizinin Rusya dış politikasıdaki en önemli önceliklerden biri olduğunu da söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şİ Cinping’in de Cop26’ya katılması beklenmiyor.

Dünya liderlerinin bir araya gelerek iklim krizine karşı atılması gereken adımları görüşeceği Cop26, 31 Ekim-12 Kasım arasında gerçekleşecek.

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