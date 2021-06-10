Kremlin: Putin, Biden ile görüşeceği Cenevre’ye 16 Haziran’da gidecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov , Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin ’in Cenevre’ye, ABD’li mevkidaşı Joe Biden ile görüşeceği gün olan 16 Haziran’da gideceğini söyledi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, ABD Başkanı Biden ile görüşeceği Cenevre’ye ne zaman gitmeyi planladığı sorusuna, “Görüşme gününde” yanıtını verdi.

Peskov ayrıca, liderlerin 16 Haziran’daki görüşmesinin 18. yüzyılda yapılmış olan Villa La Grange’da gerçekleşeceğini de doğruladı.

Villa La Grange’daki görüşme, Biden’ın ocak ayında göreve gelmesinden beri Rusya Devlet Başkanı ile gerçekleştireceği ilk yüz yüze temas olacak.

Biden ile yaklaşan görüşmesi sorulduğunda Rusya lideri, ‘çok kötü durumda olduğu herkesçe iyi bilinen ikili ilişkilerin düzene koyulmasının bir yolunu bulacaklarını umut ettiğini’ söylemişti.