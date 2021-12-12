Kremlin: Putin, Biden'a ülke sınırları içindeki Rus askerlerinin kimseye tehdit oluşturmadığını söyledi

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Joe Biden’la gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna gerilimine ilişkin, kendi sınırları dahilindeki Rus askerlerinin kimseye bir tehdit unsuru oluşturmadığını söylediğini aktardı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bu hafta video konferans yoluyla gerçekleşen Putin-Biden görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Peskov, görüşmede Ukrayna, ikili ilişkiler ve çeşitli konulara değinildiğini belirtti.

Peskov, görüşmede Putin’in Ukrayna gelişimine ilişkin Biden’a, Rus askerlerinin kendi sınırları içinde olduğunu, Ukrayna’da olmadığını ve kimseye bir tehdit oluşturmadığını söylediğini aktardı.