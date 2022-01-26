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Dünya

Kremlin'den Biden'ın "Putin'e kişisel yaptırım" açıklamasına yanıt: Yıkıcı olur

Rusya Devlet Başkanı Putin'e kişisel yaptırım uygulanmasının Ukrayna’yla gerilimi düşürme çalışmaları karşısında “ters etki yapacağı” belirtildi

26 Ocak 2022 13:22

T24 Dış Haberler

Kremlin, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e kişisel yaptırımlar uygulanabileceğine yönelik açıklamasına tepki gösterdi. Kremlin’den yapılan açıklamada Ukrayna’yla gerilim sürerken Putin’e yaptırımların “yıkıcı” olacağı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna geriliminde Pentagon 8 bin 500 ABD askerini ‘yüksek alarma’ geçirirken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kişisel yaptırımlar uygulamayı düşünebileceklerini belirtti.

AFP’nin aktardığı habere göre, Kremlin, Biden’ın açıklamalarına yanıt verdi.

Kremlin’in açıklamasında Putin’e kişisel yaptırımlar uygulanmasının Ukrayna’yla gerilimi düşürme çalışmaları karşısında “ters etki yapacağı” belirtildi. Kremlin, yaptırımların “yıkıcı” olacağını söyledi.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.

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