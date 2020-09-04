Kremlin: Navalni'yi Rusya'nın zehirlediğine inanmak için gerekçe yok

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Kremlin, muhalif lider Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiriğinin tespit edilmesinin ardından Rusya'yı suçlamak için hiçbir gerekçe olmadığını söyledi ve batılı ülkelerin yaptırım uygulama konusunda aceleci davranmamasını istedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Ben Rusya devletini suçlarken dikkatli davranırdım. Sonuçta ortada bir suçlama yok ve Rusya'yı suçlamak için bir gerekçe yok" dedi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, "Almanya ve Avrupa'daki diğer müttefiklerimizin aceleci davranıp yargılara varmasını istemeyiz. Biz diyalogu tercih ederiz" diye konuştu.

Peskov, Rusya'ya yaptırım uygulanması için de bir gerekçe görmediğini ifade etti. Alman basınına göre Başbakan Angela Merkel'e Kuzey Akım 2 projesini iptal etmesi için baskı yapılıyor.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de tedavisi devam eden Navalni'nin yapılan testler sonucu sinirlere etki eden Noviçok ailesinden bir kimyasal ile zehirlendiğine dair kesin kanıtlar bulduklarını söylemişti.