Kremlin: NATO görüşmesi öncesi iyimser olmak için bir neden göremiyoruz

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Kremlin, Brüksel'de NATO ile Rusya arasında Ukrayna krizine bir çözüm bulma hedefiyle yapılan görüşmeler öncesinde "iyimser olmak için bir neden göremediklerini" belirtti.

Moskova, ABD ve Rusya arasında pazartesi günü Cenevre'de yapılan görüşmelerden sonra görüşmelerin başarılı olma ihtimalini düşük gördüklerine dair sinyaller vermişlerdi. Rusya, ABD ile görüşmelerinin ardından Ukrayna sınırı yakınlarında 3 bin askerlik bir tatbikat yaptı.

Rus delegasyonu çarşamba günü 30 NATO ülkesiyle masaya oturacak. Bu 2019'dan bu yana yapılan ilk NATO-Rusya konsey toplantısı olacak. Toplantı, ABD-Rusya görüşmelerini geliştirerek ilerletmeyi hedefliyor.

Rusya'nın baş müzakerecisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ana talebi olan "Ukrayna'nın NATO'ya alınmayacağına dair garanti" ve NATO ekipmanlarının Doğu Avrupa'dan çekilmesi kapsamında bir adım atılmadığını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov görüşmelerden önce, "Şu ana kadar iyimser olmak için bir gerekçe göremedik diyelim" diye konuştu.

Peskov, "Ortada belirli bir son tarih yok, kimse de belirlemiyor zaten. Rusya bu sürecin uzatılmasından memnun olmayacak" dedi.

Washington, geçen hafta yapığı açıklamalarda Rusya'nın taleplerini kabul edemeyeceklerini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, krizin diplomatik yollarla çözülmesini tercih edeceklerini belirtirken Başkan Joe Biden, Ukrayna'nın işgal edilmesinin Rusya için ciddi sonuçları olacağını belirtmişti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.