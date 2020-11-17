"Kremlin, muhalif lider Navalni'yi öldürmeye çalıştı; ilk müdahalenin hızı sayesinde hayatı kurtuldu"

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Batılı ülkelerin güvenlik kurumları, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenmesine ilişkin soruşturmada, Kremlin'in Navalni'yi öldürme amacı olduğu sonucuna vardı. Kurumlar Navalni'nin rahatsızlandığı yapılan ilk müdahale sayesinde hayatının kurtulduğunu tespit etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya, Fransa ve Almanya, OPCW kimyasal silahlar ajansı ile birlikte çalışarak Rusya'nın Rus muhalif lider Navalni'nin Noviçok'la zehirlenmesindeki rolünü araştırıyor. Almanya, Fransa ve Britanya'daki laboratuvar testleri Navalni'nin zehirlendiği Noviçok'un Rusya'daki aktif bir kimyasal silah programına işaret ettiğini gösterdi.

Avrupalı güvenlik ajansları, Rusya'nın saldırıdaki dahiline dair "artan kanıtlar" olduğunu söyledi.

Laboratuvar araştırmaları, 2018 yılında Britanya'da yaşanan Sergei Skripal, kızı Yulia'nın hedef alındığı ve bir İngiliz kadının ölümüne neden olan Noviçok saldırısındaki maddeyle Navalni'nin zehirlendiği arasında bazı farklar olduğunu gösterdi. Navalni'nin zehirlendiği Noviçok'un daha az ölümcül ve daha yavaş etkili olduğu belirtildi.

Rusya, Navalni'nin zehirlenmesinde rolü olduğunu reddediyor.

Ne olmuştu?

44 yaşındaki Rus muhalif lider, iyileşme sürecinin ne kadar hızlı ilerlediğine doktorlarının bile şaşırdığını söyledi. Ancak Navalni ellerinin hâlâ ciddi biçimde titremeye devam ettiğini ve fizik tedaviye devam ettiğini bildirdi.

Navalni, Charite Hastanesi'ne hava ambulansıyla 22 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk kentinden taşınmıştı. Navalni, 20 Ağustos'ta uçakta fenalaşıp Tomsk'ta hastaneye kaldırılmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti.

Navalni, Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. Bu sürenin büyük bir bölümünde suni komadaydı. Hastane, Navalni'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi. Burada Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi.