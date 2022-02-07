Kremlin: Macron-Putin görüşmesinden belirleyici bir sonuç çıkması beklenmiyor

Kremlin, bugün gerçekleşecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüşmesinin önemli olduğunu ancak belirleyici bir sonuç alınmasının beklenmediğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna gerilimi üzerine yaptığı ziyaretle ilgili konuştu.

Macron’un Putin’den Ukrayna geriliminin tırmandırılmaması konusunda taahhütler almayı beklediği belirtilirken Peskov “Durum, bir toplantıda belirleyici sonuçlar beklemek için fazla karışık.” dedi.

Rusya’nın Macron’un gerilim düşürmek için belli fikirleri olduğunun farkında olduğunu söyleyen Peskov, Batı ülkeleri ufukta görünen Rusya’nın Ukrayna’yı işgali konuşmaya devam ederken niyetlerde sükûnetten bahsetmenin mümkün olmadığını belirtti.

Peskov, Moskova’nın NATO’dan talep ettiği güvenlik talepleriyle ilgili son günlerde yeni bir şey duymadığını söyledi.