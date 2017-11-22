Kremlin: Kürtlerin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılımı liderler arasında görüşüldü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kürtlerin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılımı Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında görüşüldü, katılım kapsayıcı olmalı" açıklamasında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kürtlerin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılımının Rusya, Türkiye ve İran liderleri tarafından ele alındığını, katılımın kapsayıcı olması gerektiği söyledi.

Basın mensuplarının ‘Kürtlerin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılımı görüşüldü mü’ sorusuna Peskov, “Evet, görüşüldü” yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü, ‘Nasıl bir karar alındı’ sorusunaysa, “Katılım kapsayıcı olmalı” diye cevap verdi.

Gazetecilerin Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları arasında Suriye ile ilgili toplantı konusunda mutabakat sağlanıp sağlanmadığı yönündeki soruya ise Peskov, “Hayır, henüz sağlanmadı’ yanıtını verdi.

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Erdoğan: Terörist unsurlar süreçten dışlanmalı

Soçi'de gerçekleşen Suriye zirvesinin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki PYD varlığı konusunda şu açıklamayı yapmıştı:

"Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ile ülkemizin milli güvenliğine kasteden terörist unsurların süreçten dışlanması, Türkiye olarak önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir.

Milli güvenliğimize kasteden bir terör örgütü ile aynı çatı altında olmamızı, aynı platformda yer almamızı bizden kimse beklememelidir.

Uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerini çabalarımızı desteklemeye davet ediyorum.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine bağlılığımızı ifade ediyorsak, bu ülkeyi bölmeye çalışan eli kanlı bir çeteyi meşru bir aktör olarak göremeyiz."