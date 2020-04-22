Kremlin: Koronavirüs'ü Çin'in ürettiği iddiaları asılsız suçlama

Gazeteciler, basın toplantısı sırasında Kremlin'in Koronavirüs'ün Çin'de üretildiğini iddia eden haberlere nasıl baktığı soruldu. Peskov, "Bugünlerde bir temsilci veya uzman çıkıp virüsün yapay olarak üretildiğini iddia ediyor, başkalarıysa virüsün yapay olarak üretilmesini ihtimal dışı tutuyor. Her iki taraf da, tamamen asılsız konuşuyorlar, zira henüz yeterli bilgiye sahip değiliz. Bilimsel dayanağı olan bilginin bulunmadığı koşullarda, asılsız suçlamalar kabul edilemez" yanıtını verdi.

"Çin'le temastayız"

Bu arada Peskov, Çin'in aşı konusunda yardım edip etmediği sorusu karşısında Rus uzmanların Koronavirüs'le mücadele konusunda Çinli partnerlerle sürekli temas halinde olduğunu belirtti. Çinlilerin kendi aşı çalışmalarını yürüttüklerini ve Rusya'da da farklı alanlarda ilerleme kaydedildiğini anlatan Peskov, "Genel itibarıyla mevcut durum uluslararası işbirliğini gerekli kılıyor. Çinlilerle çok iyi, geleneksel partnerlik diyaloğumuz var ve bunu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günkü açıklamasında, yönetiminin yeni tip Koronavirüs'ün kökenlerini araştırdığını söyleyerek bu meselenin etrafında 'çok sayıda acayip şeyin döndüğünü', Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olması ihtimalini 'mantıklı' bulduğunu dile getirmişti.