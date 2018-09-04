Kremlin: İdlib teröristlerin yuvası haline geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus savaş uçaklarının Suriye'de cihatçıların kontrolünde olan İdlib'e 22 gün aradan sonra hava harekâtı düzenlemesine ilişkin "Bu konuda bilgi sahibi değilim" dedi.

Rusya’nın, 22 gün sonra Suriye’nin operasyon hazırlığı yaptığı İdlib kentine hava operasyonu düzenledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus savaş uçaklarının çihatçıların kontrolünde olan İdlib'i bombalamasına ilişkin "Askerilerimizin orada (Suriye) ne yaptığıa ilişkin operasyonel bilgiye sahip değilim. Bu tip konularda (Rusya) Savunma Bakanlığı'na danışmanızı tavsiye ederim" dedi.

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İdlib'deki durumun hem Moskova hem Şam hem Ankara hem de Tahran'da özel bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirten Peskov burasının bir terör yuvası haline geldiğini söyledi.

Ayrıca Peskov, İdlib'deki terörist grupların ellerindeki insansız hava araçlarının Rusya'nın Suriye'deki üsleri için bir tehdit olduğunu da ekledi.

Kremlin Sözcüsü, bu nedenlerle İdlib'deki durumun, 7 Eylül'de İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek Rusya-Türkiye-İran görüşmesinin ana gündem maddelerinden biri olacağını kaydetti.

Peskov, Rusya'nın Tahran'daki üçlü zirveye nasıl tekliflerle gideceği sorusuna ise , "Şu anda bu konuda yorum yapabileceğimi sanmıyorum" yanıtını verdi. Tahran'daki üçlü zirve kapsamında, Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir araya gelecek.