Kremlin, havayolu kısıtlama kararının Türkiye'de Koronavirüs vakalarının keskin biçimde artması nedeniyle alındığını söyledi

Sputnik'in aktardığına göre günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Rusya'nın Türkiye'yle havayolu ulaşımını kısıtlama kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya verdiği destekle ilişkili olup olmadığı, bu kararda siyasi arka plan bulunup bulunmadığı soruldu.

Peskov, "Hayır. Bu durum, tamamen epidemiyolojik bir nitelik taşıyor. Karar, Türkiye'deki vakaların oldukça keskin bir artmasıyla ilişkili" yanıtını verdi.