T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kremlin, havayolu kısıtlama kararının Türkiye'de Koronavirüs vakalarının keskin biçimde artması nedeniyle alındığını söyledi

13 Nisan 2021 13:03

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Türkiye'yle havayolu ulaşımını kısıtlama kararını Türkiye'de Covid-19 vakalarının keskin biçimde artması nedeniyle aldığını söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Rusya'nın Türkiye'yle havayolu ulaşımını kısıtlama kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya verdiği destekle ilişkili olup olmadığı, bu kararda siyasi arka plan bulunup bulunmadığı soruldu.

Peskov, "Hayır. Bu durum, tamamen epidemiyolojik bir nitelik taşıyor. Karar, Türkiye'deki vakaların oldukça keskin bir artmasıyla ilişkili" yanıtını verdi.

rusyakoronavirüsvakatürkiye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24