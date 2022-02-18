Kremlin: Güvenlik talepleri karşılanmazsa Rusya karşılık vermek zorunda kalacak

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Rusya, ABD'nin güvenlik taleplerini karşılamaması durumunda "askeri-teknik tedbirlerle" karşılık vermek zorunda kalacaklarını söyledi.

Rusya'nın ABD yetkililerine sunduğu 11 sayfalık dökümanda Kremlin, ABD'ye "güvenlik endişelerini dikkat almadığı için" tepki gösterdi ve Ukrayna'nın asla bir NATO üyesi olmayacağına dair yasal güvence talep etti.

TASS'ın aktardığına göre dökümanda, "ABD, güvenliğimizi sağlayacak; yasal olarak bağlayıcılığı olan garantiler sunmaya hazır olmadığı sürece Rusya, içinde askeri-teknik tedbirlerin uygulanması da bulunan uygulamalarla karşılık vermek zorunda kalacak" denildi.

Moskova dökümanda bir kez daha Batı ülkelerinin iddialarının aksine Ukrayna'yı işgal etme planları olmadığını belirtti ve ABD ile NATO'ya Kiev'e verdikleri silah desteğini sonlandırma çağrısı yaptı.

Rusya, bu hafta Ukrayna sınırı yakınlarındaki bazı askerlerini üslerine geri çekeceğini açıklarken; Batı ülkeleri bunun yapıldığına dair bir kanıt görmediklerini belirtti.