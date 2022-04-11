Kremlin, Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya üye olmamaları konusunda uyardı

T24 Dış Haberler

Rusya, Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya katılmamaları konusunda 'uyardı' ve bu kararın "Avrupa'ya istikrar getirmeyeceğini" söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "NATO, çatışma için hazırlanmış bir araç olmaya devam ediyor" dedi.

Peskov geçen hafta da iki İskandinav ülkesinin NATO'ya katılması durumunda Moskova'nın "şartları dengelemek için" önlemler alması gerekeceğini ifade etti. Şubat ayında da Dışişleri Sözcüsü Maria Zakharova, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının "askeri ve siyasi sonuçları olacağını" söylemişti.

İngiliz gazetesi The Times'a konuşan ABD'li yetkililer; Rusya'nın Ukrayna'ya saldırarak "büyük bir stratejik bir hata" yaptığını ve Finlandiya ile İsveç'in 'NATO'ya katılacak gibi göründüğünü' dile getirdiler. Yetkililer, iki İskandinav ülkesinin bu yaz ayları itibariyle ittifaka katılabileceğini ifade etti.

Finlandiya milletvekillerine bu hafta istihbarat tarafından hazırlanan bir rapor verilmesi planlanıyor. Başbakan Sanna Marin, hükümetinin yaz ortasından önce NATO'ya üyelik başvurusu yapıp yapmayacakları tartışmasını bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Finlandiya, Rusya'yla bin 340 kilometre uzunluğunda sınır paylaşıyor.