Kremlin: Eylül öncesinde Erdoğan-Putin görüşmesi olabilir



Rusya ile Türkiye arasında normalleşme süreci başlatılırken Kremlin, iki ülke liderlerinin eylül ayı öncesinde bir araya gelebileceklerini bildirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında Çin'de düzenlenecek G20 zirvesi öncesinde bir araya gelebilecekleri kaydedildi.

Yoğun görüşmeler başlıyor

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında ilişkilerin tamiri için bir ay ya da daha uzun bir süre yoğun görüşmeler gerçekleştirileceğini belirtti. Peskov bir soru üzerine Putin ve Erdoğan'ın G20 zirvesi öncesinde bir araya gelmeleri olasılığının göz ardı edilemeyeceğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Türkiye'ye yönelik uçak krizi nedeniyle yürürlüğe sokulan turizme yönelik yaptırımların resmen kaldırıldığını açıklamıştı. Putin, Türkiye'ye paket turlara konulan yasağı kaldıran kararnameye imza atarak, hükümete Türkiye'ye charter uçuşlarının yeniden başlatılması talimatını vermişti.

Çavuşoğlu ile Lavrov bir araya geldi

Diğer yandan Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı için Soçi'ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

İki dışişleri bakanı, uçak krizinin ardından 3 Aralık'ta AGİT toplantısı çerçevesinde kısa bir görüşme gerçekleştirmiş, ancak tarafların pozisyonlarındaki farklılık nedeniyle resmi diyalog devam ettirilememişti.