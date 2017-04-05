Kremlin: Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz

Suriye ordusunu sorumlu gösterdiği İdlib’deki kimyasal saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın terörle mücadelede Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, "Rusya, ABD ile ilişkilerine zarar verme riskine rağmen, İdlib’deki kimyasal saldırıdan sonra Esad’a destek vermeyi sürdürecek mi?" sorusuna yanıt veren Peskov, “Rusya ve Rus ordusu, Suriye ordusu tarafından düzenlenen terörle mücadele operasyonlarını desteklemeye devam edecek” dedi.

Kremlin'in planlarına da değinen Peskov, “Kremlin, Rusya Devlet Başkanı’nın yıllardır izlediği kararlı terörle mücadele çizgisini devam ettirmeyi planlıyor. Uluslararası işbirliğinin eksikliğini hissettiğimizi ve bunun bizim hatamızdan kaynaklanmadığını birçok kez ifade ettik. Ancak buna rağmen Rusya, terörle mücadele çabalarını sürdürmekte kararlı” dedi.

Peskov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Suriye’de kimyasal silah imal eden bir tesise düzenlenen hava saldırısına ilişkin verilerini BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sunacaklarını da kaydetti.