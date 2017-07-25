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Kremlin, Erdoğan'ın 'S-400 imzaları atıldı' açıklamasını doğrulamadı

"Yorum yapmıyoruz"

25 Temmuz 2017 19:50

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın S-400 füzelerinin satışıyla ilgili Rusya'yla imzaların atıldığı yönündeki açıklaması hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

Sputnik'e konuşan Peskov, Erdoğan'ın 'S-400 füzelerinin satışı konusunda Rusya'yla imzaların atıldığı yönündeki açıklaması' ile ilgili soruya, "Yorum yapmıyoruz" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 füze savunma sistemleri görüşmeleri konusunda "Niçin gerilime neden olsun? Bir ülke kendi güvenliği için arayış içindedir. Ortak üretim tercih sebebidir. Konuyla ilgili imzalar atıldı. İnşallah S-400'leri ülkemizde göreceğiz. Ortak üretimle ilgili süreci işleteceğiz" demişti.

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