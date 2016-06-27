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Dünya
Deutsche Welle

Kremlin: Erdoğan Rus uçağı nedeniyle üzüntülerini bildirdi

Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk F16 savaş jetlerinin düşürdüğü Rus uçağının pilotunun ölümünden dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den özür dilediğini açıkladı.

27 Haziran 2016 20:17


Kremlin'den yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesi sonucu uçağın pilotunun hayatını kaybetmiş olması nedeniyle 'özür dilediğini' ifade ettiği belirtildi. Konuya ilişkin açıklama Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'dan geldi.

Erdoğan: "Üzgünüm"

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Erdoğan Putin'e yazdığı mektupta üzüntülerini ifade etti, başsağlığı diledi ve "Üzgünüm" ifadesini kullandığı" belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e gönderdiği mektupta, Rus askeri uçağının düşmesiyle ilgili derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Hayatını kaybeden Rus pilotun ailesine bir kez daha acılarını paylaştığımı belirtmek ve taziyelerimi sunmak istiyorum; kusura bakmasınlar diyorum” ifadelerini kullandığını söyledi.

Erdoğan'ın özür mektubu, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması ve Rus pilotu öldürdüğü iddia edilen Alparslan Çelik'e tahliye kararı verildiği aynı güne denk geldi. Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Türkiye- Rusya arasındaki krizin düzelme eğiliminde olduğuna ilişkin önemli bir açıklama yapmış, "Bu yönde güzel gelişmeler var, yakın zamanda bunları da milletimizle paylaşacağız" açıklamasında bulunmuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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